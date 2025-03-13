«Грады лупят пакетами»: Военкор рассказал про отчаянные попытки ВСУ закрепиться в Судже
Военкор Коц: Убегающие военные ВСУ бьют по Судже артиллерией
Военный корреспондент Александр Коц рассказал про обстановку в Судже Курской области. По его словам, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) бьют по городу артиллерией. Особенно достаётся западной части Суджи, однако наши бойцы продолжают наступать.
Александр Коц о ситуации в Судже. Видео © Telegram / Kotsnews
«Сам город с раннего утра противник нещадно кроет артиллерией. Особенно её западную часть. Грады лупят прям пакетами. Но мы продолжаем двигаться», — написал Коц в своём телеграм-канале.
Он также добавил, что в городе встретил Поддубного — первого репортёра, доехавшего до окраин Суджи 7 августа 2024 года. По словам военкора, Поддубный, естественно, не смог пропустить освобождение области.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Суджи. Город был под оккупацией ВСУ с августа прошлого года. С освобождением Суджи украинская армия утратила ключевой хаб и укрепрайон в Курской области.
Telegram / Kotsnews