«Грады лупят пакетами»: Военкор рассказал про отчаянные попытки ВСУ закрепиться в Судже

Военный корреспондент Александр Коц рассказал про обстановку в Судже Курской области. По его словам, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) бьют по городу артиллерией. Особенно достаётся западной части Суджи, однако наши бойцы продолжают наступать.

Александр Коц о ситуации в Судже. Видео © Telegram / Kotsnews

«Сам город с раннего утра противник нещадно кроет артиллерией. Особенно её западную часть. Грады лупят прям пакетами. Но мы продолжаем двигаться», — написал Коц в своём телеграм-канале.