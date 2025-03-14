«Хорошие шансы»: Трамп оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
Трамп: Есть очень хорошие шансы на прекращение конфликта на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о новом разговоре с главой государства Владимиром Путиным. В беседе, которая состоялась в четверг, республиканец обсудил с президентом России украинский конфликт и оценил шансы на его скорое завершение.
«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — заявил Трамп по итогам беседы.
Напомним, диалог России и США возобновился после прихода к власти Дональда Трампа, который выступает за прекращение помощи Киеву и завершение украинского конфликта. Не так давно состоялась встреча делегаций РФ и США в Стамбуле. Затем состоялась встреча Киева и Вашингтона в саудовской Джидде. В ходе первого раунда делегации обсудили вопрос о прекращении огня на территории Украины. Предложение поддержал Владимир Путин и объявил, что РФ согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, российский лидер допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта.