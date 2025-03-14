«Хорошие шансы»: Трамп оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о новом разговоре с главой государства Владимиром Путиным. В беседе, которая состоялась в четверг, республиканец обсудил с президентом России украинский конфликт и оценил шансы на его скорое завершение.

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — заявил Трамп по итогам беседы.