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Регион
14 марта, 13:47

«Хорошие шансы»: Трамп оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине

Трамп: Есть очень хорошие шансы на прекращение конфликта на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о новом разговоре с главой государства Владимиром Путиным. В беседе, которая состоялась в четверг, республиканец обсудил с президентом России украинский конфликт и оценил шансы на его скорое завершение.

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — заявил Трамп по итогам беседы.

Напомним, диалог России и США возобновился после прихода к власти Дональда Трампа, который выступает за прекращение помощи Киеву и завершение украинского конфликта. Не так давно состоялась встреча делегаций РФ и США в Стамбуле. Затем состоялась встреча Киева и Вашингтона в саудовской Джидде. В ходе первого раунда делегации обсудили вопрос о прекращении огня на территории Украины. Предложение поддержал Владимир Путин и объявил, что РФ согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, российский лидер допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта.

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Оксана Попова
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