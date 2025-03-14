«С осторожным оптимизмом»: Генсек НАТО оценил возможность перемирия на Украине в 2025 году
Рютте заявил, что с оптимизмом оценивает возможность окончания боёв на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте оценивает возможность прекращения огня на Украине в 2025 году с «осторожным оптимизмом». Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.
«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдёт даже раньше», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.
Рютте отметил, что ничего предсказать не может, так как ситуация развивается в эти часы и дни. Также генсек НАТО назвал «мудрым решением» предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на 30 суток.
Ранее сообщалось, что Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Россия согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, глава государства Владимир Путин допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта. Президент также отметил, что Киев может использовать перемирие на 30 суток для того, чтобы получить дополнительное вооружение или продолжить принудительную мобилизацию. Тем временем в США высоко оценили слова Путина о перемирии. По данным американских СМИ, условия РФ ставят Украину в ещё более невыгодное положение.
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