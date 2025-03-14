«С осторожным оптимизмом»: Генсек НАТО оценил возможность перемирия на Украине в 2025 году

Генсек НАТО Марк Рютте оценивает возможность прекращения огня на Украине в 2025 году с «осторожным оптимизмом». Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдёт даже раньше», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.