Киев поставлен в невыгодное положение: В США высоко оценили слова Путина о перемирии
NYT: Условия РФ по перемирию ставят Украину в ещё более невыгодное положение
Условия России по перемирию на Украине, которые накануне озвучил президент Владимир Путин, ставят Киев в ещё более невыгодное положение, считает газета The New York Times.
«Путин предположил, что его условия будут включать ограничения на способность Украины мобилизовать больше войск и импортировать оружие во время прекращения огня — ограничения, которые поставят Киев в ещё более невыгодное положение в случае возобновления боевых действий», — пишет издание.
Напомним, 11 марта стало известно, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня по предложению США. 13 марта Владимир Путин объявил, что РФ согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, российский лидер допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта. Кроме того, он задал резонные вопросы: что будет происходить в этот срок в курском приграничье: должна ли Россия будет «выпустить» оттуда ВСУ; будет ли в этом время Киев продолжать принудительную мобилизацию и поставки оружия?
Life.ru