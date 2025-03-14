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Регион
14 марта, 07:49

Киев поставлен в невыгодное положение: В США высоко оценили слова Путина о перемирии

NYT: Условия РФ по перемирию ставят Украину в ещё более невыгодное положение

Условия России по перемирию на Украине, которые накануне озвучил президент Владимир Путин, ставят Киев в ещё более невыгодное положение, считает газета The New York Times.

«Путин предположил, что его условия будут включать ограничения на способность Украины мобилизовать больше войск и импортировать оружие во время прекращения огня — ограничения, которые поставят Киев в ещё более невыгодное положение в случае возобновления боевых действий», — пишет издание.

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Напомним, 11 марта стало известно, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня по предложению США. 13 марта Владимир Путин объявил, что РФ согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, российский лидер допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта. Кроме того, он задал резонные вопросы: что будет происходить в этот срок в курском приграничье: должна ли Россия будет «выпустить» оттуда ВСУ; будет ли в этом время Киев продолжать принудительную мобилизацию и поставки оружия?

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Life.ru

Александра Вишнякова
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