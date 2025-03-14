Киев поставлен в невыгодное положение: В США высоко оценили слова Путина о перемирии

Условия России по перемирию на Украине, которые накануне озвучил президент Владимир Путин, ставят Киев в ещё более невыгодное положение, считает газета The New York Times.

«Путин предположил, что его условия будут включать ограничения на способность Украины мобилизовать больше войск и импортировать оружие во время прекращения огня — ограничения, которые поставят Киев в ещё более невыгодное положение в случае возобновления боевых действий», — пишет издание.