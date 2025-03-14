«Тактика салями»: В Германии разгадали мудрый манёвр Путина с перемирием

Заявление президента России Владимира Путина о возможном перемирии с Украиной ставит США в сложное положение, считает профессор международных отношений Кёльнского университета Томас Йегер. В интервью изданию Focus он отметил, что единство Запада вот-вот может треснуть по швам.

«США оказываются перед дилеммой, когда им приходится вести переговоры с Россией об интересах Европы. Это может ещё больше углубить раскол внутри НАТО и между США и Европой. Ведь в какой-то момент Европа потребует: «Американцы не могут определять наши интересы!» — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, Путин мастерски создаёт условия для выдвижения США и Украине множества требований. При этом у Вашингтона нет чёткой позиции по всем «хотелкам» Москвы. Это даёт России основания отклонять предложения о прекращении огня, не отвергая при этом его возможность.

«Путин хочет поддерживать тесные отношения с Трампом и одновременно не желает отвечать на требования Трампа о прекращении огня. Поэтому он использует «тактику салями», предлагая один маленький кусочек за другим», — отметил Йегер.