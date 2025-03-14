«Тактика салями»: В Германии разгадали мудрый манёвр Путина с перемирием
Профессор Йегер: Путин загнал США в трудное положение словами о перемирии
Заявление президента России Владимира Путина о возможном перемирии с Украиной ставит США в сложное положение, считает профессор международных отношений Кёльнского университета Томас Йегер. В интервью изданию Focus он отметил, что единство Запада вот-вот может треснуть по швам.
«США оказываются перед дилеммой, когда им приходится вести переговоры с Россией об интересах Европы. Это может ещё больше углубить раскол внутри НАТО и между США и Европой. Ведь в какой-то момент Европа потребует: «Американцы не могут определять наши интересы!» — подчеркнул политолог.
По мнению эксперта, Путин мастерски создаёт условия для выдвижения США и Украине множества требований. При этом у Вашингтона нет чёткой позиции по всем «хотелкам» Москвы. Это даёт России основания отклонять предложения о прекращении огня, не отвергая при этом его возможность.
«Путин хочет поддерживать тесные отношения с Трампом и одновременно не желает отвечать на требования Трампа о прекращении огня. Поэтому он использует «тактику салями», предлагая один маленький кусочек за другим», — отметил Йегер.
Аналитик подчеркнул, что РФ будет настаивать на устранении коренных причин конфликта, таких как демилитаризация Украины, денацификация и вывод НАТО из Восточной Европы. По его словам, именно на этих аспектах будет строиться российская позиция в будущем.
Напомним, что 13 марта Владимир Путин согласился на 30-дневное перемирие на Украине, но с рядом нюансов. Президент поинтересовался, как Киев будет использовать режим прекращения огня, кто будет контролировать соблюдение перемирия и как Россия должна простить боевиков ВСУ за зверства в Курской области?
Life.ru