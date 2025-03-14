Новости СВО. Освобождены Суджа и Гончаровка, боевиков ВСУ разматывают в Шевченко, Путин озвучил условия перемирия, 14 марта Армия России выходит к госгранице в Курской области и продвигается к Сумщине, президент России объяснил, к чему должно привести 30-дневное перемирие на Украине — дайджест Life.ru. 13 марта, 21:07 Подразделения группировки войск «Восток» уничтожают боевиков в ДНР. ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 14 марта

Суджа окончательно освобождена. Это подтвердило Министерство обороны. Вместе с этим городом флаг России поднят над Подолом и Меловым. Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов считает, что ещё около десяти дней потребуется для того, чтобы полностью зачистить Суджу от остатков ВСУ. Разрозненные группы противника могут прятаться в подвалах и блиндажах.

— Вчера мне позвонили и сказали, что завтра Суджа будет в наших руках. Так и произошло. Я хочу поблагодарить наших бойцов, которые решили эту задачу, — сказал президент Владимир Путин.

Наступление в Курской области не останавливается. По предварительной информации, российские войска зашли в Заолешенку и Рубанщину. Фактически ВС РФ вышли к государственной границе.

Дроноводы настигают отступающих боевиков. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 14 марта

Российские войска вошли в Сумскую область по итогам наступления на Суджу. Украинские источники говорят, что сейчас идут бои за Басовку.

— Враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким. В основном они применяют для этого пехоту, но если сначала они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах, — пишут каналы.

При этом противник жалуется, что наши войска накопили достаточно сил. По мнению украинских СМИ, сейчас целью ВС РФ может быть трасса на Сумы. Она до сих пор используется ВСУ для выхода из Курской области. Часть Сумщины, вероятно, перейдёт под контроль России.

— Нужно подумать о создании в будущем зоны безопасности вдоль государственной границы, — заявил во время визита в Курскую область президент России Владимир Путин.

Донецкая Народная Республика, 14 марта

В ДНР наши штурмовики зашли в Весёлое на Великоновосёлковском направлении. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что как только противника выбьют из этого населённого пункта, то можно будет говорить, что прорыв главной линии обороны у Великой Новосёлки совершён.

— После этого должно начаться самое интересное — крах обороны ВСУ в этом районе, — пишет Подоляка.

Дроноводы группировки войск «Восток» уничтожают позиции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

В Часовом Яре российские войска столкнулись с украинскими мощными системами РЭБ, которые глушат дроны. Выход был найден. Теперь противника поражают беспилотники на оптоволокне. «Дневник десантника» заявляет, что они долетают до Константиновки.

Названа позиция России по перемирию

На совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Владимир Путин заявил о готовности к перемирию в зоне СВО на 30 дней. У главы государства возник ряд вопросов, в том числе по остаткам группировки ВСУ, которая ещё находится в Курской области, а также по продолжению поставок оружия на Украину и мобилизации.

— Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса, — сказал российский лидер.

Встреча в Кремле президентов России и Белоруссии. Фото © Администрация Президента России

Военный корреспондент Александр Коц считает, что никакого перемирия не будет. Он обратил внимание на одетого в военную форму президента во время поездки в Курск и слова о зоне безопасности. По его мнению, это сигнал, что руководство России не пойдёт на предательство наших национальных интересов.

Даже авторы британского издания The Spectator понимают, что рискованно соглашаться на перемирие в тот момент, когда Российская армия успешно наступает. При этом отмечают, что Владимир Путин может выдвинуть в итоге свои требования, которые будут унизительны для Украины, что подорвёт перемирие.

— Трамп, который уже считает Зеленского препятствием на пути к миру, вполне может согласиться с точкой зрения российского лидера и прекратить сотрудничество с Украиной, на этот раз окончательно и бесповоротно, — подытожил автор статьи, отмечая, что Путин — стратег, который может добиться мирным соглашением того, что не получилось сделать на поле боя.

Авторы Даниил Черных