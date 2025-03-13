Новости СВО. Освобождены Казачья Локня и Днепроэнергия, ВС РФ наступают в Сумской области, Зеленский обнаглел и грозит России, 13 марта Армия России освобождает один за другим населённые пункты в Курской области и ДНР, ВСУ выбили из Гончаровки и Подола, глава киевского режима Зеленский обещает России неприятности, если не согласится на перемирие, — дайджест Life.ru 12 марта, 21:07 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Донецкая Народная Республика, 13 марта

Подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освободили село Днепроэнергия. Видео © Telegram / Минобороны России

В Донецкой Народной Республике наши войска освободили Днепроэнергию и Новомарково, что подтвердили в Министерстве обороны. Интересно, что второй населённый пункт находится между Артёмовском и Краматорском. Это означает, что можно говорить о наступлении на славянско-краматорскую агломерацию. Ускорить процесс позволит будущее полное занятие Часова Яра.

— Прежде всего, этот населённый пункт находится на возвышенности, и занятие его и ключевых позиций позволяет контролировать довольно-таки обширные просторы, открываются оперативные просторы для нашего командования. И, естественно, это последний форпост украинских боевиков на пути к славянско-краматорской агломерации, — рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В северной части ДНР продолжается наступление на Северск. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что противник цепляется за каждый опорный пункт. ВС РФ также здесь приближают освобождение Красного Лимана. Канал «Дневник десантника» пишет, что у Новолюбовки есть тактические успехи. Идёт продвижение и в районе Ямполовки, но Киев здесь бросает в бой резервы.

Курская область, 13 марта

Населённые пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный освобождены в Курской области. За прошедшие сутки противник потерял на этом направлении свыше 260 человек. Уточняется, что операция по уничтожению подразделений ВСУ продолжается, однако появляется информация, что ВС РФ прорывают границу уже в Сумской области.

— Оборона противника в Курской области продолжает стремительно обваливаться. Все освобождённые населённые пункты примыкают к райцентру — городу Судже, где противник продолжает оказывать очаговое сопротивление. В центре населённика уже подняли российский флаг, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Дроноводы центра «Рубикон» работают по технике и живой силе ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

В Киеве постепенно приходит осознание случившегося. Со своего поста снят командующий оперативным командованием «Север» ВСУ Дмитрий Красильников. Он как раз и отвечал за операцию Зеленского в Курской области. Даже украинские СМИ признают, что Киев выводит из Курской области свои лучшие подразделения.

— Украинские бригады оставляют Курскую область и сдают противнику значительную часть территории, которую Зеленский рассчитывал обменять на выгодное прекращение огня, — пришли к выводу авторы Forbes.

Заявления Зеленского в адрес России

Сразу после переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной глава киевского режима Владимир Зеленский набрался наглости и выступил с дерзкими заявлениями. Говоря о недавней масштабной атаке БПЛА по жилым домам в российских регионах, он отметил, что это был лишь ответ на то, что делает Россия. Что касается предложения США о 30-дневном перемирии, Зеленский пригрозил, что в случае отказа РФ «США предпримут серьёзные шаги против России и усилят Украину». Глава киевского режима дал понять украинцам, а точнее мужчинам, что расслабляться не стоит. Даже если перемирие вступит в силу, то мобилизация продолжится. Зеленский отметил, что в случае заключения мирного соглашения Киев не признает потери территорий. А вот выборов на Украине, по его словам, до отмены военного положения ждать не стоит. Значит, до того момента, пока идут боевые действия, Зеленский будет во главе киевского режима.

Американские аналитики не скрывают истинных целей 30-дневного перемирия на Украине.

— Это довольно умный ход со стороны украинцев. Они возлагают бремя ответственности на Россию: либо принять соглашение, к которому те в ином случае были бы настроены категорически негативно, либо рискнуть прогневать Трампа, — говорит старший политолог RAND Сэмюэл Чарап.

Перемирие в том виде, который предлагают России, имеет цель одну — передышка для ВСУ. За это время украинские подразделения доукомплектуются, окопаются и займут более выгодные позиции. Безусловно, России это невыгодно.

— Если противник отведёт войска за границы территорий Российской Федерации, то есть из ДНР, Херсонской и Запорожской областей, это станет действительно хорошим шагом к устойчивому миру и можно будет дать противнику шанс на месячное прекращение огня, — назвал условия для перемирия автор канала «Старше Эдды».

Военкор Александр Сладков напомнил, что Украина всегда срывала перемирия, а когда шло обсуждение Минских соглашений, представители Киева отказались рассмотреть меры ответственности за возобновление огня.

Кто и за что хотел расправиться с Трампом

Генерал-лейтенант Армии США Майк Флинн заявил, что бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд является фигурантом заговора, целью которого было убийство Дональда Трампа. Это та самая Нуланд, которая подкармливала печеньем протестующих на киевском Майдане. Президент США мог погибнуть из-за Украины. Дело в том, что он хотел проверить, куда уходили деньги, выделенные Киеву.

— Более 400–500 миллиардов долларов потрачены в одной стране за последние несколько лет, эти деньги куда-то уходят, и они не идут войскам на передовой, которые сражаются с русскими, — сказал Флинн.

Автор польского издания Myśl Polska Еугениуш Зинкевич отмечает, что действия Европы говорят о том, что политики из стран Старого Света также были включены в заработок на вооружённом конфликте на Украине. Логично, что в ситуации, когда может быть проведён масштабный аудит, европейским странам не нужно окончание боевых действий в прачечной денег. И как тут не вспомнить римского военного теоретика Флавия Вегеция: хочешь мира, готовься к войне.

Авторы Даниил Черных