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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 09:44
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Российские военные освободили ещё 5 населённых пунктов в Курской области

Всего за один день российским бойцам удалось занять ещё пять населённых пунктов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — рассказали в оборонном ведомстве.

Тела женщины и ребёнка нашли в освобождённом селе под Курском
Тела женщины и ребёнка нашли в освобождённом селе под Курском

Напомним, 11 марта наши бойцы освободили промзону Суджи и продвинулась к центру города. Прорыв на этом участке курского приграничья стал возможен благодаря героической операции «Поток», также известной как «Труба». Сегодня сообщалось, что город Суджа в Курской области теперь полностью под контролем Российской армии. Теперь в планах у наших военных в ближайшее время выйти на границу России с Украиной.

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Александра Мышляева
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