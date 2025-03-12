Российские военные освободили ещё 5 населённых пунктов в Курской области
Всего за один день российским бойцам удалось занять ещё пять населённых пунктов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — рассказали в оборонном ведомстве.
Напомним, 11 марта наши бойцы освободили промзону Суджи и продвинулась к центру города. Прорыв на этом участке курского приграничья стал возможен благодаря героической операции «Поток», также известной как «Труба». Сегодня сообщалось, что город Суджа в Курской области теперь полностью под контролем Российской армии. Теперь в планах у наших военных в ближайшее время выйти на границу России с Украиной.
Telegram / Минобороны России