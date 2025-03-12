ВСУ не удержали ещё два населённых пункта в ДНР под натиском Армии России

Российские военные освободили ещё два населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщили в Министерстве обороны РФ, это Днепроэнергия и Новомарково в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Новомарково Донецкой Народной Республики» — говорится в сообщении.

Днепроэнергию удалось освободить силами группировки «Восток». В результате противник потерял до 160 военных, две ББМ, пять орудий полевой артиллерии (в том числе САУ Caesar и «Богдана») и три автомобиля. Поражение частям двух механизированных бригад ВСУ было нанесено в районах населённых пунктов Богатырь, Разлив, Отрадное и Комар.

Новомарково находится близ Краматорска, Днепроэнергия — в районе Великих Новосёлок.