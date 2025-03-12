Новости СВО. ВСУ выбили из Горького, освобождена Суджа, Украина согласилась на 30-дневное перемирие, 12 марта Армия России освободила более 10 населённых пунктов в Курской области, у Торецка остановили контрнаступление ВСУ, Украина договорилась с США об условиях мира, Вашингтон возобновляет помощь Киеву — дайджест Life.ru 11 марта, 21:07 Российские войска продвигаются в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 12 марта

Министерство обороны подтвердило освобождение населённых пунктов Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает и о возвращении под контроль Суджи, которая долгое время использовалась украинскими пропагандистами в качестве показателя некоего успеха авантюры Зеленского.

— Солдаты ВСУ, утратившие связь с киевским командованием, уже вторые сутки массово бегут из районного центра, попадая под удары наших артиллеристов и операторов БПЛА, — рассказал ТАСС собеседник из силовых структур.

Подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вытесняют врага из курского приграничья. Видео © Telegram / Минобороны России

За последние сутки противник потерял около 270 человек, а также САУ Paladin, пусковую установку ЗРК «Бук-М1» и несколько единиц другой техники. Такой ход действий позволяет говорить о ближайшем полном освобождении Курской области и дальнейшем продвижении.

— Позиции в этом районе важны не только символически для противника, но и в рамках обеспечения контроля за Сумской областью. Потеря Суджи будет означать появление перспективы для наших войск на выход к Сумам, — объясняют авторы канала «Архангел спецназа».

Донецкая Народная Республика, 12 марта

В ДНР Армия России освободила населённый пункт Горького, переименованный украинскими властями в Дачное. Здесь проходит железная дорога до Константиновки.

— Контратаки ВСУ здесь постепенно сменились атаками ВС РФ и приводят не только к выбиванию противника, но и к новым занятым территориям, — пишет Юрий Подоляка.

Дроноводы группировки «Запад» уничтожили гаубицу FH-70 и станцию РЭБ «Нота» ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На этом же направлении российские войска уничтожают тыловую инфраструктуру противника вместе с его личным составом. В Славянске прилетело по территории арматурно-изоляторного завода. Сообщается, что разбит склад с вооружением и место расположения украинских боевиков. Ещё одна цель поражена в санатории «Славянский».

На Великоновосёлковском направлении, предварительно, взята Днепроэнергия. Постепенно войска продвигаются к Богатырю, где у ВСУ узел обороны.

Переговоры США и Украины

В Саудовской Аравии прошёл первый раунд переговоров между США и Украиной. Глава киевского режима Зеленский находится там, но американский госсекретарь Марко Рубио сразу дал понять, что его не хотят видеть на переговорах.

— Он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел, — сообщил Рубио журналистам.

Саудовская Аравия. Джидда. Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров (слева направо). Фото © ТАСС / АР / Saul Loeb

Британское издание Daily Mail обратило внимание, что главой украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии является глава офиса президента Андрей Ермак.

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что делегация Украины представила конкретные шаги и предложения по завершению конфликта. Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон оптимистично настроен на результат переговоров в Саудовской Аравии, ожидая «фантастических новостей для человечества».

Глава офиса президента Ермак позже сообщил, что Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлён по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией. Теперь США должны обсудить эти конкретные предложения с представителями России. По словам Рубио, Вашингтон передаст России предложения о прекращении огня на Украине по нескольким каналам.

По словам главы киевского режима Зеленского, Украина готова к миру, теперь свою готовность прекратить или продолжать войну должны показать в России.

Кроме того, как передаёт Reuters со ссылкой на заявление двух стран, США незамедлительно возобновят военную и разведывательную помощь Украине.

Представители обеих стран также договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон и Москва могут провести переговоры по Украине 12 марта.

Франция предложила Украине защищаться самой

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню выступил против демилитаризации Украины. По его словам, Вооружённые силы Украины являются гарантией безопасности для страны.

— Следует подумать о том, какой должна быть украинская армия в будущем, и вернуться к принципу, что первой гарантией безопасности остаётся украинская армия. Мы отказываемся от какой-либо формы демилитаризации Украины, — заявил глава французского оборонного ведомства.

Демилитаризация Украины — одна из целей специальной военной операции. В ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году предлагались варианты по сокращению личного состава и техники. За время проведения СВО западные страны усиливали украинские войска. Возможно, что разоружение всё-таки будет, но не факт, что вся помощь стран НАТО будет передана им обратно, а не окажется в России.

Авторы Даниил Черных