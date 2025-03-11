Армия России освободила посёлок Горького в ДНР. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее стало известно об ошеломительных успехах на Курском направлении — наши освободили 12 населённых пунктов. Теперь под контролем ВС РФ находятся Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. В ходе успешной наступательной операции ВС РФ было освобождено свыше 100 квадратных километров территории российского региона.