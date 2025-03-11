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Регион
11 марта, 12:05

В Минобороны РФ сообщили об освобождении посёлка Горького в ДНР

Армия России освободила посёлок Горького в ДНР. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Горького Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации ведомства.

Опубликовано видео, как жители освобождённой Мартыновки встречали бойцов ВС РФ
Опубликовано видео, как жители освобождённой Мартыновки встречали бойцов ВС РФ

Ранее стало известно об ошеломительных успехах на Курском направлении — наши освободили 12 населённых пунктов. Теперь под контролем ВС РФ находятся Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. В ходе успешной наступательной операции ВС РФ было освобождено свыше 100 квадратных километров территории российского региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Юрий Лысенко
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