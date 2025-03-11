Бойцы 1434-го полка «Ахмат-Чечня» подняли российский флаг над зданием администрации Мартыновки в Суджанском районе Курской области. Село находится в 15 км от российско-украинской границы, а бои за него продолжались в течение нескольких месяцев.

За последние сутки наши парни отбили у подразделений ВСУ семь населённых пунктов, расположенных в Курской области и смогли продвинуться в город, находящийся под оккупацией с августа 2024 года. Кроме того, украинская армия начала сбегать из Суджи, после того, как бойцы РФ устроили прямое наступление на территорию.