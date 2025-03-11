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11 марта, 09:45

Опубликовано видео, как жители освобождённой Мартыновки встречали бойцов ВС РФ

Бойцы 1434-го полка «Ахмат-Чечня» подняли российский флаг над зданием администрации Мартыновки в Суджанском районе Курской области. Село находится в 15 км от российско-украинской границы, а бои за него продолжались в течение нескольких месяцев.

Видео © RT

Наши коллеги из RT показали трогательные кадры, как после освобождения Мартыновки счастливые местные жители выходят встречать бойцов.

Видео © RT

За последние сутки наши парни отбили у подразделений ВСУ семь населённых пунктов, расположенных в Курской области и смогли продвинуться в город, находящийся под оккупацией с августа 2024 года. Кроме того, украинская армия начала сбегать из Суджи, после того, как бойцы РФ устроили прямое наступление на территорию.

Бойцы ВСУ загромили продуктовый магазин в Судже ради лайков в TikTok
Бойцы ВСУ загромили продуктовый магазин в Судже ради лайков в TikTok
Обложка ©

RT

Марина Фещенко
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