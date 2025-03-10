Бойцы ВСУ загромили продуктовый магазин в Судже ради лайков в TikTok

В Сети появилось видео с украинскими бойцами, которые устроили погром в российском продуктовом магазине. Пост с записью опубликовал проект Military Theme Z, но изначально кадры завирусились в украинском TikTok.

По предварительным данным, ролик был снят в Судже. На кадрах видно, как один из бойцов ВСУ сидит за кассой, притворяясь продавцом, и «пробивает» продукты, которые ему передает сослуживец, после чего насыпает на себя множество конфет. Дата съемки не указана.

Ранее также было опубликовано другое видео, где украинские военные устроили беспорядок в гараже местного жителя. В ролике, наполненном ненормативной лексикой, один из бойцов показывает поврежденный автомобиль без колес, на капоте которого написано «ВСУ».