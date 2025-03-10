Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 12:53

Бойцы ВСУ загромили продуктовый магазин в Судже ради лайков в TikTok

Кадр из видео © Military Theme Z

Кадр из видео © Military Theme Z

В Сети появилось видео с украинскими бойцами, которые устроили погром в российском продуктовом магазине. Пост с записью опубликовал проект Military Theme Z, но изначально кадры завирусились в украинском TikTok.

По предварительным данным, ролик был снят в Судже. На кадрах видно, как один из бойцов ВСУ сидит за кассой, притворяясь продавцом, и «пробивает» продукты, которые ему передает сослуживец, после чего насыпает на себя множество конфет. Дата съемки не указана.

Ранее также было опубликовано другое видео, где украинские военные устроили беспорядок в гараже местного жителя. В ролике, наполненном ненормативной лексикой, один из бойцов показывает поврежденный автомобиль без колес, на капоте которого написано «ВСУ».

Носилки и афроамериканец: Появилось видео массовой сдачи солдат ВСУ в плен у Суджи
Носилки и афроамериканец: Появилось видео массовой сдачи солдат ВСУ в плен у Суджи

Тем временем Армия России отбила 7 населённых пунктов в Курской области и прошла в Суджу. Отбиты хуторы Правда, Зазулевка, Ивашковский, Агроном, почти взят Мирный. Российские военные освободили и зачистили Мартыновку и Михайловку.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar