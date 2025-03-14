Зеленский остался недоволен готовностью Путина к перемирию
Владимир Зеленский отреагировал на готовность президента РФ Владимира Путина к временному прекращению огня на Украине. Глава киевского режима назвал слова российского лидера «предсказуемыми» и заявил, якобы Москва де-факто нацелена на отказ от «режима тишины».
«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ», — отметил бывший комик в вечернем видеообращении, не подкрепив свою позицию никакими аргументами.
11 марта стало известно, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня по предложению США. Путин согласился на перемирие, но с нюансами. В частности, российский лидер допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza