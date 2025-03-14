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Регион
13 марта, 21:38

Зеленский остался недоволен готовностью Путина к перемирию

Владимир Зеленский отреагировал на готовность президента РФ Владимира Путина к временному прекращению огня на Украине. Глава киевского режима назвал слова российского лидера «предсказуемыми» и заявил, якобы Москва де-факто нацелена на отказ от «режима тишины».

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ», — отметил бывший комик в вечернем видеообращении, не подкрепив свою позицию никакими аргументами.

Путин перечислил вопросы к предложению о возможном 30-дневном перемирии с Киевом
Путин перечислил вопросы к предложению о возможном 30-дневном перемирии с Киевом

11 марта стало известно, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня по предложению США. Путин согласился на перемирие, но с нюансами. В частности, российский лидер допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Тимур Хингеев
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