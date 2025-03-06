В Госдуме предрекли завершение СВО этой весной и начало «основной войны»
Депутат ГД Бородай: СВО на Украине завершится весной и начнётся «основная война»
Спецоперация на Украине, скорее всего, подойдёт к концу уже в вближайшие месяцы, однако после неё начнётся «основная война», которая окончательно перевернёт весь мир. Этим прогнозом в беседе с «Царьградом» поделился депутат Госдумы Александр Бородай.
По оценке парламентария, основные события финальной фазы СВО произойдут уже весной, после чего она будет завершена. После окончания спецоперации начнут вырисовываться контуры всего того, что произойдёт, уверен Бородай.
«А вот что будет потом? Я же говорю: это не основная война. Мир находится в состоянии передела, изменения своих идеологических основ, изменения вообще всей международной политики, изменения хозяйственных укладов. К сожалению, подобного рода изменения, так как-то складывается в истории, обычно происходят с большой кровью», — отметил он.
Сейчас, утверждает Бородай, мир лицезрит начальный этап глобального противостояния, которое развернётся не на российской территории.
Ранее президент Франции Макрон попытался внушить гражданам, что главной угрозой для его страны и всей Европы является Россия, и пригрозил запустить ядерные ракеты для защиты любой страны ЕС. В то же время премьер Великобритании Стармер заявил о желании его страны отправить войска на Украину. Эксперты считают, что таким образом он хочет искусственно задействовать пятую статью НАТО. При этом британский политик, что особенно нелепо, утверждает, что Британия не хочет воевать против РФ. Интересно, какое место в этом всём займут США, ведь они по-прежнему лидер Североатлантического альянса. По словам главы Белого дома Трампа, Вашингтон не допустит, чтобы украинский конфликт перерос в большую войну, которую хочет получить Владимир Зеленский.
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