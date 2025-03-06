В Госдуме предрекли завершение СВО этой весной и начало «основной войны»

Спецоперация на Украине, скорее всего, подойдёт к концу уже в вближайшие месяцы, однако после неё начнётся «основная война», которая окончательно перевернёт весь мир. Этим прогнозом в беседе с «Царьградом» поделился депутат Госдумы Александр Бородай.

По оценке парламентария, основные события финальной фазы СВО произойдут уже весной, после чего она будет завершена. После окончания спецоперации начнут вырисовываться контуры всего того, что произойдёт, уверен Бородай.

«А вот что будет потом? Я же говорю: это не основная война. Мир находится в состоянии передела, изменения своих идеологических основ, изменения вообще всей международной политики, изменения хозяйственных укладов. К сожалению, подобного рода изменения, так как-то складывается в истории, обычно происходят с большой кровью», — отметил он.