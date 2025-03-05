Стармер: Втягивание в войну с Россией — это последнее, чего хочет Великобритания

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в палате общин заявил, что втягивание Соединённого Королевства в прямой военный конфликт с Россией — «это последнее, что кто-либо хочет видеть». Так политик ответил лидеру Консервативной партии Кеми Баденок, которая обратила внимание на риск столкновения в случае атак на британские миротворческие миссии на Украине и спросила, может ли премьер гарантировать, что Лондон «не окажется втянут в войну».

«Весь смысл обеспечения прочного мира и любого соглашения, если оно есть, заключается в том, чтобы избежать конфликта. Чтобы обеспечить мир, нужно обеспечить гарантии любой достигнутой сделки», — ответил на вопрос Стармер.