Стармер: Втягивание в войну с Россией — это последнее, чего хочет Великобритания
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в палате общин заявил, что втягивание Соединённого Королевства в прямой военный конфликт с Россией — «это последнее, что кто-либо хочет видеть». Так политик ответил лидеру Консервативной партии Кеми Баденок, которая обратила внимание на риск столкновения в случае атак на британские миротворческие миссии на Украине и спросила, может ли премьер гарантировать, что Лондон «не окажется втянут в войну».
«Весь смысл обеспечения прочного мира и любого соглашения, если оно есть, заключается в том, чтобы избежать конфликта. Чтобы обеспечить мир, нужно обеспечить гарантии любой достигнутой сделки», — ответил на вопрос Стармер.
Британский премьер вместе с тем не исключил риск возобновления конфликта в том случае, если президент России Владимир Путин «решит, что может нарушить любое соглашение».
Ранее Кир Стармер заявил, что Великобритания хочет отправить свои наземные войска и самолёты на Украину с миротворческой целью. Однако, по его словам, для этого ей потребуются гарантии безопасности от США. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп говорит, что Штаты никогда не позволят украинскому конфликту перерасти в третью мировую войну, в которую так сильно хочет сыграть Владимир Зеленский.