«Сколько ещё детей останутся без отцов?» Маск уличил лидеров Европы в жажде вечной войны

«Они хотят вечной войны. Сколько ещё родителей останутся без сыновей? Сколько ещё детей останутся без отцов? Если руководствоваться их логикой, конфликт никогда не закончится», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

В качестве подтверждения своих слов Маск прикрепил к посту видео со словами премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая ранее заявила, что «мир для Украины опаснее войны». Также основатель SpaceX и гендиректор Tesla заявлял, что Владимир Зеленский стремится к «вечной войне», а не к урегулированию конфликта.