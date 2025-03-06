«Сколько ещё детей останутся без отцов?» Маск уличил лидеров Европы в жажде вечной войны
Маск: Лидеры стран Европы хотят вечной войны
Европейские лидеры хотят вечной войны. Об этом заявил американский бизнесмен, глава Департаменте эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.
«Они хотят вечной войны. Сколько ещё родителей останутся без сыновей? Сколько ещё детей останутся без отцов? Если руководствоваться их логикой, конфликт никогда не закончится», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
В качестве подтверждения своих слов Маск прикрепил к посту видео со словами премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая ранее заявила, что «мир для Украины опаснее войны». Также основатель SpaceX и гендиректор Tesla заявлял, что Владимир Зеленский стремится к «вечной войне», а не к урегулированию конфликта.
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