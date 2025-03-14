Трамп заявил, что в четверг поговорил с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 марта, переговорил с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Белого дома назвал состоявшийся разговор «хорошим и продуктивным».
«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится», — говорится в заявлении Трампа.
Напомним, что Владимир Путин высказал намерение переговорить с Дональдом Трампом для обсуждения идеи 30-дневного перемирия на Украине. При этом накануне, 13 марта, Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он встретился с российским лидером, через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа.
ТАСС / Pablo Martinez Monsivais