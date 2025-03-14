Трамп заявил, что в четверг поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 марта, переговорил с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Белого дома назвал состоявшийся разговор «хорошим и продуктивным».

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится», — говорится в заявлении Трампа.