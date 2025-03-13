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13 марта, 17:06

«Всё идёт хорошо»: Трамп позитивно оценил заявление Путина о готовности к перемирию

Трамп: Путин выступил с многообещающим заявлением по перемирию на Украине

Президент США Дональд Трамп получил известие о том, что в «России всё идёт хорошо». Американский лидер, комментируя слова Владимира Путина о готовности к временному перемирию, сообщил, что считает «многообещающим заявлением» слова российского президента.

«Я надеюсь, что (президент РФ Владимир) Путин и другие готовы положить конец этому кошмару. Я надеюсь, что РФ прекратит огонь», высказался хозяин Белого дома.

Республиканец добавил, что был бы рад личной встрече и беседе с Путиным. Он также призвал к скорейшему урегулированию на Украине.

Путин выразил благодарность Трампу за внимание к урегулированию на Украине
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Ранее стало известно, что Путин хочет созвониться с Трампом, чтобы обсудить идею перемирия. Сама инициатива, по мнению главы государства, является правильной, и Москва её поддерживает. Однако есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, в том числе, с американской стороной.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Алена Пенчугина
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