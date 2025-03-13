«Всё идёт хорошо»: Трамп позитивно оценил заявление Путина о готовности к перемирию

Президент США Дональд Трамп получил известие о том, что в «России всё идёт хорошо». Американский лидер, комментируя слова Владимира Путина о готовности к временному перемирию, сообщил, что считает «многообещающим заявлением» слова российского президента.

«Я надеюсь, что (президент РФ Владимир) Путин и другие готовы положить конец этому кошмару. Я надеюсь, что РФ прекратит огонь», — высказался хозяин Белого дома.

Республиканец добавил, что был бы рад личной встрече и беседе с Путиным. Он также призвал к скорейшему урегулированию на Украине.