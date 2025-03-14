ВСУ лишились возможности сбежать из Курской области после освобождения Гончаровки
ТАСС: У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области
ВСУ лишились путей отступления из Курской области после того, как российские военные освободили слободу Гончаровка в Суджанском районе. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — приводит сообщение ТАСС.
Напомним, ранее сегодня, 14 марта, Минобороны сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области. Это сделала группировка ВС РФ «Север». А накануне российские бойцы освободили город Суджа. Ранее президент России Владимир Путин заявил о полной изоляции ВСУ в Курской области. Группировка украинских войск находится под огневым контролем ВС РФ. У блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть, отметил глава государства.
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