В течение последней недели российские Вооружённые силы освободили 33 населённых пункта, из которых 29 находятся в Курской области, четыре — в Донецкой Народной Республике (ДНР), и один — в Сумской области. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что среди освобождённых населённых пунктов в Курской области оказались Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондарёвка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый и Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой и Гончаровка. Также было сообщено о вытеснении ВСУ из Новенького в Сумской области.

Кроме того, в ДНР были освобождены населённые пункты Днепроэнергия, Константинополь, Новомарково и Горького.