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14 марта, 11:12

За неделю наши бойцы освободили 33 населённых пункта, из них 29 — в Курской области

Минобороны: ВС РФ за неделю освободили 33 населённых пункта

В течение последней недели российские Вооружённые силы освободили 33 населённых пункта, из которых 29 находятся в Курской области, четыре — в Донецкой Народной Республике (ДНР), и один — в Сумской области. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что среди освобождённых населённых пунктов в Курской области оказались Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондарёвка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый и Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой и Гончаровка. Также было сообщено о вытеснении ВСУ из Новенького в Сумской области.

Кроме того, в ДНР были освобождены населённые пункты Днепроэнергия, Константинополь, Новомарково и Горького.

Особо в Минобороны отметили бойцов группировки войск «Север», благодаря которым удалось вытеснить ВСУ из сёл Курской области.

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Ранее Минобороны сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области. Наши бойцы также освободили город Суджа. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, а также рассказал, что группировка Вооружённых сил Украины в Курской области находится под огневым контролем Армии России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Алена Пенчугина
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