Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 08:22

Российские бойцы наносят сокрушительные удары по ВСУ, бегущим из Курской области

МО РФ: ВС России громят подразделения и технику ВСУ FPV-дронами в Курской области

Вооружённые силы России продолжают громить подразделения ВСУ, которые пытаются спастись из курского приграничья бегством. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Дроны ВС РФ громят колонны ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В военном ведомстве сообщили, что расчёты FPV-дронов Центра «Рубикон» успешно поразили автомобильную технику подразделений ВСУ, находящихся в Курской области.

Кадыров: Лучший выбор у бойцов ВСУ в Судже сейчас — это сдаться в плен
Кадыров: Лучший выбор у бойцов ВСУ в Судже сейчас — это сдаться в плен

Напомним, ранее Минобороны сообщило об освобождении Суджи. Президент Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим город Суджа, а также рассказал, что группировка украинских войск в Курской области находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar