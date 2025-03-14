Российские бойцы наносят сокрушительные удары по ВСУ, бегущим из Курской области
МО РФ: ВС России громят подразделения и технику ВСУ FPV-дронами в Курской области
Вооружённые силы России продолжают громить подразделения ВСУ, которые пытаются спастись из курского приграничья бегством. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Дроны ВС РФ громят колонны ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В военном ведомстве сообщили, что расчёты FPV-дронов Центра «Рубикон» успешно поразили автомобильную технику подразделений ВСУ, находящихся в Курской области.
Напомним, ранее Минобороны сообщило об освобождении Суджи. Президент Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим город Суджа, а также рассказал, что группировка украинских войск в Курской области находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.
Telegram / Минобороны РФ