«С какой стати»? Бородай призвал не щадить окружённых под Курском бойцов ВСУ вопреки просьбам США

И с какой стати мы их будем жалеть? Они по отношению к нам, ко всей нашей истории, ко всем нашим предкам и к своим предкам являются предателями. Вот скажите, пожалуйста, наши деды жалели врага? Нет, не жалели. Жалеть можно только тех, кто сдаётся в плен. Вот их можно пощадить и вернуть из плена после того, как война закончится. Брать в плен людей, которые готовы прекратить сопротивление, которые сложили оружие. А вот щадить тех, кто сопротивляется, ни в коем случае нельзя.