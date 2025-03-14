«С какой стати»? Бородай призвал не щадить окружённых под Курском бойцов ВСУ вопреки просьбам США
Депутат Бородай призвал не щадить окружённых под Курском бойцов ВСУ
Депутат Государственной думы Александр Бородай призвал не щадить окружённых в Курской области бойцов ВСУ вопреки просьбам США. По его мнению, пощады заслуживают только те украинские солдаты, которые сдаются в плен.
И с какой стати мы их будем жалеть? Они по отношению к нам, ко всей нашей истории, ко всем нашим предкам и к своим предкам являются предателями. Вот скажите, пожалуйста, наши деды жалели врага? Нет, не жалели. Жалеть можно только тех, кто сдаётся в плен. Вот их можно пощадить и вернуть из плена после того, как война закончится. Брать в плен людей, которые готовы прекратить сопротивление, которые сложили оружие. А вот щадить тех, кто сопротивляется, ни в коем случае нельзя.
Напомним, что накануне вечером президент Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим город Суджа, а также рассказал, что группировка украинских войск в Курской области находится под огневым контролем Российской армии и у блокированных бойцов ВСУ будет два пути: сдаться в плен или погибнуть. Сегодня президент США Дональд Трамп выпустил сообщение, в котором попросил Россию «пощадить» окружённых украинских солдат.
ТАСС / Алексей Коновалов