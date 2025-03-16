«Рассматриваются все варианты»: В США пригрозили России в случае отказа от перемирия
Уолтц: США могут принять меры против РФ в случае отказа от перемирия на Украине
США не исключают возможности применения различных санкций против России, если Москва откажется принять предложение президента Дональда Трампа о прекращении огня в конфликте на Украине. Об этом сообщил Майк Уолтц, помощник президента по вопросам национальной безопасности.
«Несомненно, рассматриваются все варианты», — сказал он в интервью Fox News.
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня, как того потребовали США. Российскому лидеру Владимиру Путину идея понравилась, однако он призвал учесть ряд нюансов. Политик подчеркнул, что соглашение должно гарантировать долгосрочный мир. Зеленский же продолжает просить помощь у союзников. Но после того, как он понял, что США уже не так ему рады, пошёл за «перемогой» к Франции и другим участникам ЕС.
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