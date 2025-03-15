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Регион
15 марта, 16:27
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«Это гарантия безопасности»: Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину

Зеленский выступил с требованием о вводе войск НАТО на территорию Украины

Владимир Зеленский в своём телеграм-канале выступил с требованием о вводе войск НАТО на территорию Украины. Он заявил о необходимости присутствия европейского миротворческого контингента, который должен иметь поддержку со стороны Соединённых Штатов.

«Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил глава киевского режима.

Кроме того, во время онлайн-саммита, посвящённого ситуации на Украине, Зеленский отметил важность укрепления противовоздушной обороны как на территории Незалежной, так и в Европе в целом. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности в воздухе является крайне важным в контексте текущих угроз.

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А ранее Зеленский отказался признавать тот факт, что украинские военные оказались окружены в Курской области. По его словам, ВСУ якобы продолжают сдерживать ВС РФ в регионе. В Госдуме высмеяли слова главы киевского режима. По словам лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, бывший комик отказывается верить в своё поражение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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