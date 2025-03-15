Владимир Зеленский в своём телеграм-канале выступил с требованием о вводе войск НАТО на территорию Украины. Он заявил о необходимости присутствия европейского миротворческого контингента, который должен иметь поддержку со стороны Соединённых Штатов.

«Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил глава киевского режима.

Кроме того, во время онлайн-саммита, посвящённого ситуации на Украине, Зеленский отметил важность укрепления противовоздушной обороны как на территории Незалежной, так и в Европе в целом. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности в воздухе является крайне важным в контексте текущих угроз.