«Это гарантия безопасности»: Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину
Зеленский выступил с требованием о вводе войск НАТО на территорию Украины
Владимир Зеленский в своём телеграм-канале выступил с требованием о вводе войск НАТО на территорию Украины. Он заявил о необходимости присутствия европейского миротворческого контингента, который должен иметь поддержку со стороны Соединённых Штатов.
«Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил глава киевского режима.
Кроме того, во время онлайн-саммита, посвящённого ситуации на Украине, Зеленский отметил важность укрепления противовоздушной обороны как на территории Незалежной, так и в Европе в целом. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности в воздухе является крайне важным в контексте текущих угроз.
А ранее Зеленский отказался признавать тот факт, что украинские военные оказались окружены в Курской области. По его словам, ВСУ якобы продолжают сдерживать ВС РФ в регионе. В Госдуме высмеяли слова главы киевского режима. По словам лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, бывший комик отказывается верить в своё поражение.
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