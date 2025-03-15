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15 марта, 15:51

Зеленский наехал на Европу за медленное производство боеприпасов

Зеленский: Европе следует ускорить производство боеприпасов

Владимир Зеленский призвал страны Европы ускорить производство боеприпасов и укрепить системы противовоздушной обороны. Он отметил важность повышения уровня обороноспособности в условиях продолжающегося конфликта, призывая европейские государства к более активным действиям для поддержки Украины. Также глава киевского режима заявил, что создание вооружения не должно занимать большое количество времени, ведь на кону стоит безопасность Европы.

«Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия. Производство боеприпасов не должно занимать от трёх до пяти лет, если речь идёт о вашей обороне и безопасности», — написал Зеленский в соцсетях.

Ранее стало известно, что Украина уже неделю просит Францию и Италию о поставках пятидесяти ракет к системам ПВО Samp-T. Предположительно, итальянский резерв вооружения уже исчерпан. У Франции ракеты всё ещё должны быть.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Полина Никифорова
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