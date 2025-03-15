«Нашли бы способ»: Немецкий политик считает, что Берлин продолжит вооружать Киев после перемирия
Политик Нимайер: Берлин отыщет способ поставлять оружие Киеву при перемирии
Германия отыскала бы способ отправлять Киеву вооружение даже в случае объявления 30-дневного перемирия на Украине. Берлин выдавал бы поставки за гуманитарную помощь, объяснил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Можно представить, что при вступлении в силу перемирия на 30 дней или больше, они [немецкие власти] нашли бы способ обозначить это (поставки вооружения Украине) как гуманитарную помощь. Они заявили бы, что это не военная помощь, а гуманитарная. А что можно сказать против гуманитарной помощи?» — приводит РИА «Новости» слова Нимайера.
Напомним, что президент России Владимир Путин согласился заключить перемирие, но с определёнными условиями. Глава государства потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, указав на то, что Киев может воспользоваться этими 30 днями для перевооружения и усиления мобилизации. Владимир Зеленский заявил, что все эти слова — манипуляция и назвал российского лидера «предсказуемым». А канцлер Германии Олаф Шольц поддержал инициативу по 30-дневному прекращению огня. По его словам, это хороший шаг на пути к миру.
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