Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре оставит свою должность, поддержал инициативу по 30-дневному прекращению огня на Украине. По его мнению, это станет важным шагом на пути к миру.

«Это важный и правильный шаг на пути к справедливому миру для Украины», — заявил политик.