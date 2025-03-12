Шольц выступил в поддержку прекращения огня на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре оставит свою должность, поддержал инициативу по 30-дневному прекращению огня на Украине. По его мнению, это станет важным шагом на пути к миру.
«Это важный и правильный шаг на пути к справедливому миру для Украины», — заявил политик.
Напомним, вчера в аравийской Джидде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По завершению девятичасовых переговоров было совместное заявление, в котором Украина приняла предложенную США инициативу о введении режима прекращения огня на 30 дней. Глава Штатов выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин пойдёт навстречу в этом вопросе. В Кремле заявили, что не хотят принимать поспешных решений.
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