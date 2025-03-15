Франция и Италия уже неделю игнорируют важную просьбу Украины

Украина уже неделю просит Францию и Италию о поставке ракет к системам ПВО Samp-T. Их необходимо около 50 единиц, но итальянский резерв уже практически исчерпан. У Франции, предположительно, эти ракеты есть, передаёт издание Corriere della Sera (CDS).