Франция и Италия уже неделю игнорируют важную просьбу Украины
CDS: Украина запросила у Франции и Италии 50 ракет к системам ПВО Samp-T
Украина уже неделю просит Францию и Италию о поставке ракет к системам ПВО Samp-T. Их необходимо около 50 единиц, но итальянский резерв уже практически исчерпан. У Франции, предположительно, эти ракеты есть, передаёт издание Corriere della Sera (CDS).
«Две зенитные батареи Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали запас ракет. Значит, вскоре они станут непригодными для использования», — пишет издание.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия может согласиться на прекращение огня взамен на прекращение поставок оружия Киеву со стороны Запада. Эксперты полагают, что Германия любой ценой отыщет способы поставки вооружения на Украину даже после перемирия.
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