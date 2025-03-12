В Госдуме не считают катастрофой возобновление поставок оружия США на Украину
Депутат Чепа: Возобновление поставок оружия США Украине не является катастрофой
Поставки на Украину новых партий американского оружия в связи со снятием запрета президента США Дональда Трампа не станут катастрофой для Армии России, делать сейчас какие-либо поспешные выводы в сторону администрации американского лидера не стоит. Как объяснил депутат Государственной думы Алексей Чепа, период, предшествующий заключению мирных соглашений, будет непростым.
«Трудно было предположить, что США займут иную позицию в конфликте, который был ими же и создан. Они пытаются отстаивать свои интересы, так что мы будем наблюдать за дальнейшим развитием событий, за тем, какое оружие и как будут поставлять. В любом случае я бы не спешил сейчас делать какие-то выводы», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Чепа уверен, что США и Россия проявляют интерес к мирным соглашениям, однако по различным причинам и на разных условиях. В настоящее время Москве важно тщательно оценить все поступающие предложения и варианты в этом направлении.
«Политика — это всегда борьба компромиссов», — заключил депутат.
Напомним, что 4 марта Вашингтон приостановил поставки вооружения в Украину, что касалось военных грузов, хранившихся на территории стран ЕС. Однако в Белом доме дали понять, что готовы возобновить военную помощь, если Киев согласится на прекращение огня и обсудит сделку по редкоземельным металлам. Во время встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта было достигнуто соглашение, что украинские власти приостановят огонь на 30 дней. Дональд Трамп выразил надежду, что российский президент Владимир Путин также согласится на прекращение боевых действий. Кроме того, президент США отдал приказ о возобновлении военной поддержки Киева.
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