В Госдуме не считают катастрофой возобновление поставок оружия США на Украину

Поставки на Украину новых партий американского оружия в связи со снятием запрета президента США Дональда Трампа не станут катастрофой для Армии России, делать сейчас какие-либо поспешные выводы в сторону администрации американского лидера не стоит. Как объяснил депутат Государственной думы Алексей Чепа, период, предшествующий заключению мирных соглашений, будет непростым.

«Трудно было предположить, что США займут иную позицию в конфликте, который был ими же и создан. Они пытаются отстаивать свои интересы, так что мы будем наблюдать за дальнейшим развитием событий, за тем, какое оружие и как будут поставлять. В любом случае я бы не спешил сейчас делать какие-то выводы», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».