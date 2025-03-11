Песков заявил об огромных запасах оружия у ВСУ: «‎Хватит на многие-многие месяцы»

Запад поставил на Украину столько оружия, что хватит на очень длительный период, поэтому прекращение поставок со стороны США вряд ли существенно скажется на боеспособности ВСУ. Так полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вооружений завезено столько, что даже после остановки поставок у украинцев будет ещё многие-многие месяцы, чем и на что воевать», — пояснил он на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.