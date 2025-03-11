Песков заявил об огромных запасах оружия у ВСУ: «Хватит на многие-многие месяцы»
Песков: Оружия Украине хватит на многие-многие месяцы и без новых поставок США
Запад поставил на Украину столько оружия, что хватит на очень длительный период, поэтому прекращение поставок со стороны США вряд ли существенно скажется на боеспособности ВСУ. Так полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вооружений завезено столько, что даже после остановки поставок у украинцев будет ещё многие-многие месяцы, чем и на что воевать», — пояснил он на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.
Напомним, что Вашингтон приостановил отправку всего вооружения Украине 4 марта. Даже оружие, которое хранится на территории стран ЕС, временно не поставляется солдатам ВСУ. США также запретили Лондону делиться с Киевом разведанными, полученными из Вашингтона.
Life.ru