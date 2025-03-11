Трамп остановил переданные ВСУ американские танки
BI: Президент США Трамп своим указом остановил переданные ВСУ американские танки
Президент США Дональд Трамп одним указом о приостановке военной помощи Украине смог сделать американские танки бесполезными в руках армии ВСУ. Теперь эти машины не смогут отремонтировать при дальнейшем повреждении, заявил изданию Business Insider депутат Верховной рады Сергей Рахманин.
Он объяснил, что многие солдаты ВСУ, которые сейчас находятся в Курской области, очень надеются на американскую бронетехнику. Но из-за приказа Трампа вооружение США в руках украинцев станет обычной бесполезной игрушкой. Обычно в случае повреждений технику НАТО вывозили на ремонт в одну из стран альянса, но теперь этого не происходит. Даже отсутствие самой маленькой детали делает танк абсолютно бесполезным, ведь на Украине нет необходимых для её изготовления чертежей.
«В итоге танк простаивает в бесконечном ремонте», — отметил Рахманин.
Напомним, что ранее президент США распорядился приостановить всю иностранную помощь от Вашингтона на срок 90 дней. Были отключены системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. В это время Вашингтон также приостановил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям. Зеленский же в этот момент выразил готовность к переговорам с США «в ближайшее время».
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