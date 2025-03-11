Трамп остановил переданные ВСУ американские танки

Он объяснил, что многие солдаты ВСУ, которые сейчас находятся в Курской области, очень надеются на американскую бронетехнику. Но из-за приказа Трампа вооружение США в руках украинцев станет обычной бесполезной игрушкой. Обычно в случае повреждений технику НАТО вывозили на ремонт в одну из стран альянса, но теперь этого не происходит. Даже отсутствие самой маленькой детали делает танк абсолютно бесполезным, ведь на Украине нет необходимых для её изготовления чертежей.