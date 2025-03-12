Названо возможное условие для соглашения РФ на прекращение огня на Украине
Bloomberg: Россия может потребовать прекращение американских поставок Киеву
Россия может потребовать от Запада прекратить поставки оружия Киеву. После выполнения этого условия Москва даст своё согласие на введение режима прекращения огня в зоне спецоперации. Такую информацию передаёт агентство Bloomberg.
«Кремль также может потребовать прекращения поставок оружия на Украину в качестве условия прекращения огня», — предположили собеседники издания.
Контакты российской и американской сторон по вопросу договорённостей Вашингтона и Киева, достигнутых в Джидде (Саудовская Аравия), ещё не состоялись. Однако по информации агентства, Кремль согласен не со всеми пунктами плана, который предусматривает прекращения огня на Украине на 30 дней.
Напомним, что в рамках встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта было достигнуто соглашение о том, что киевский режим приостановит огонь на 30 дней. Вашингтон выразил надежду, что российский президент Владимир Путин даст своё согласие на прекращение вооружённого конфликта. Также стало известно, что американский лидер отдал приказ о возобновлении военной поддержки Киева. В России отреагировали на решение хозяина Белого дома — катастрофы в этом нет.
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