Названо возможное условие для соглашения РФ на прекращение огня на Украине

Россия может потребовать от Запада прекратить поставки оружия Киеву. После выполнения этого условия Москва даст своё согласие на введение режима прекращения огня в зоне спецоперации. Такую информацию передаёт агентство Bloomberg .

Контакты российской и американской сторон по вопросу договорённостей Вашингтона и Киева, достигнутых в Джидде (Саудовская Аравия), ещё не состоялись. Однако по информации агентства, Кремль согласен не со всеми пунктами плана, который предусматривает прекращения огня на Украине на 30 дней.