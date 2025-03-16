Украина может отказаться от перемирия на «максималистских» условиях России
Bloomberg: Киев и Европа могут отказаться от перемирия на условиях России
Украина и Европа могут отказаться принимать «максималистские» условия, которые Россия выдвинула для соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Как ожидается, (выдвинутые Москвой условия перемирия) будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам западных сотрудников служб безопасности», — сказал инсайдер.
Авторы указали, что в США пока не делали заявлений относительно российского варианта завершения конфликта. Тем временем Владимир Зеленский требует, чтобы Вашингтон дал «чёткий» и «твёрдый» ответ в случае, если Москва не согласится.
Напомним, что 11 марта Киев заявил о готовности прекратить огонь на 30 суток по требованию США. Президент РФ Владимир Путин согласился на такой вариант, но задал несколько уточняющих вопросов. По его словам, такая сделка должна гарантировать прочный мир, поскольку ВСУ могли бы использоваться это время, чтобы накопить оружия и набрать солдат. Глава Белого дома Трамп настроен оптимистично, а Зеленский до сих пор требует от союзников ввести войска на Украину.
Life.ru