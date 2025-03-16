Украина может отказаться от перемирия на «максималистских» условиях России

Украина и Европа могут отказаться принимать «максималистские» условия, которые Россия выдвинула для соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Как ожидается, (выдвинутые Москвой условия перемирия) будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам западных сотрудников служб безопасности», — сказал инсайдер.