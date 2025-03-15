Киевскому режиму не следовало задираться на того, кто сильно крупнее и могущественнее. С таким замечанием выступил президент США Дональд Трамп, говоря о начале конфликта на Украине.

«Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — сказал новый лидер, выступая в американском минюсте.