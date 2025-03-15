Трамп заявил, что Украине не нужно было задираться с Россией
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Киевскому режиму не следовало задираться на того, кто сильно крупнее и могущественнее. С таким замечанием выступил президент США Дональд Трамп, говоря о начале конфликта на Украине.
«Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — сказал новый лидер, выступая в американском минюсте.
Республиканец пояснил, что Украину не спасли ни огромные финансовые вливания из США, ни серьёзные военные поставки партнёров.
Крайне немощное положение ВСУ на фронте и давление со стороны США заставило Владимира Зеленского согласиться на 30-дневное перемирие. Владимир Путин ответил, что Россия тоже согласна на перемирие, но с оговорками. Лидер РФ потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, так как ВСУ могут воспользоваться этим периодом для перевооружения и усиления мобилизации. На этом фоне Трамп заявил, что получил от России и Украины «хорошие ответы» по перемирию.