На видео засняли момент ракетного удара России в грузовое судно в порту Одессы

Очевидцы засняли на видео момент ракетного удара в грузовое судно в порту Одессы. На кадрах сначала видна яркая вспышка, после этого прозвучал громкий взрыв и корабль охватило пламя.

Момент удара по судну в Одессе. Видео © Телеграм / «Военкоры Русской Весны».

По сведениям пророссийских подпольщиков, подразделения ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на Украине 11 марта. В результате в Одессе повреждения получил сухогруз под флагом Барбадоса. На таких кораблях в Незалежную везут военную помощь.