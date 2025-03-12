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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 05:17
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На видео засняли момент ракетного удара России в грузовое судно в порту Одессы

Очевидцы засняли на видео момент ракетного удара в грузовое судно в порту Одессы. На кадрах сначала видна яркая вспышка, после этого прозвучал громкий взрыв и корабль охватило пламя.

Момент удара по судну в Одессе. Видео © Телеграм / «Военкоры Русской Весны».

По сведениям пророссийских подпольщиков, подразделения ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на Украине 11 марта. В результате в Одессе повреждения получил сухогруз под флагом Барбадоса. На таких кораблях в Незалежную везут военную помощь.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в административном центре загорелся резервуар с горючим после российского удара. Воздушная тревога также работала в Киеве, ударные беспилотники поразили инфраструктурный объект и в Днепропетровске.

«Как в фильмах про Апокалипсис»: Появилось видео чёрного неба в Одессе после взрыва на складе топлива
«Как в фильмах про Апокалипсис»: Появилось видео чёрного неба в Одессе после взрыва на складе топлива
Обложка ©

Wikipedia / Minami Himemiya

Андрей Бражников
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