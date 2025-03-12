На видео засняли момент ракетного удара России в грузовое судно в порту Одессы
Очевидцы засняли на видео момент ракетного удара в грузовое судно в порту Одессы. На кадрах сначала видна яркая вспышка, после этого прозвучал громкий взрыв и корабль охватило пламя.
Момент удара по судну в Одессе. Видео © Телеграм / «Военкоры Русской Весны».
По сведениям пророссийских подпольщиков, подразделения ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на Украине 11 марта. В результате в Одессе повреждения получил сухогруз под флагом Барбадоса. На таких кораблях в Незалежную везут военную помощь.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в административном центре загорелся резервуар с горючим после российского удара. Воздушная тревога также работала в Киеве, ударные беспилотники поразили инфраструктурный объект и в Днепропетровске.
Wikipedia / Minami Himemiya