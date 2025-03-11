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11 марта, 07:37

«Как в фильмах про Апокалипсис»: Появилось видео чёрного неба в Одессе после взрыва на складе топлива

Жители Одессы публикуют видео с чёрным небом после удара по складу с топливом

Одессу затянуло дымом после мощного удара по складу топлива. Местные жители публикуют видео из города и сравнивают и отмечают, что вид на город стал апокалиптическим, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Одессу затянуло дымом после удара по резервуару с топливом. Видео © «Страна»

«Как в фильмах про Апокалипсис». Одесситы выкладывают видео, как город затянуло дымом после прилёта по складу топлива», — пишет издание.

  • Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области
    Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области
  • Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области
    Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области
  • Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области
    Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области
  • Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области
    Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области

Пожар на складе топлива в Одессе. Фото © ДСНС Одесской области

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По словам журналиста, пожар в Одессе бушует до сих пор.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Напомним, ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в административном центре загорелся резервуар с горючим. Воздушная тревога также работала в Киеве.

Обложка ©

«Страна»

Никита Никонов
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