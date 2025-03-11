«Как в фильмах про Апокалипсис»: Появилось видео чёрного неба в Одессе после взрыва на складе топлива
Жители Одессы публикуют видео с чёрным небом после удара по складу с топливом
Одессу затянуло дымом после мощного удара по складу топлива. Местные жители публикуют видео из города и сравнивают и отмечают, что вид на город стал апокалиптическим, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Одессу затянуло дымом после удара по резервуару с топливом. Видео © «Страна»
«Как в фильмах про Апокалипсис». Одесситы выкладывают видео, как город затянуло дымом после прилёта по складу топлива», — пишет издание.
По словам журналиста, пожар в Одессе бушует до сих пор.
Напомним, ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в административном центре загорелся резервуар с горючим. Воздушная тревога также работала в Киеве.
«Страна»