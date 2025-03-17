Трамп заявил, что обсуждает с РФ и Украиной вопрос «разделения активов»

Руководство Штатов уже обсуждает с Москвой и Киевом вопрос «разделения активов». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту своего самолёта, когда вёл беседу с представителями прессы.

«Думаю, что многое из этого уже обсуждено обеими сторонами — Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определённых активов», — сказал американский лидер.