Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 10:19

Трамп заявил, что обсуждает с РФ и Украиной вопрос «разделения активов»

Руководство Штатов уже обсуждает с Москвой и Киевом вопрос «разделения активов». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту своего самолёта, когда вёл беседу с представителями прессы.

«Думаю, что многое из этого уже обсуждено обеими сторонами — Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определённых активов», — сказал американский лидер.

Трамп аннулировал помилования Байдена
Трамп аннулировал помилования Байдена

Ранее глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Темой разговора станут территории и некий «очень большой вопрос». Также лидер США добавил, что за выходные была проделана очень хорошая работа, которая создала «очень хороший шанс» завершить украинский конфликт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar