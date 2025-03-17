Трамп аннулировал помилования Байдена
Трамп сообщил, что подписанные Байденом помилования являются недействительными
Джо Байден. Фото © ТАСС /АР
Президент США Дональд Трамп заявил, что все помилования, утверждённые его предшественником Джо Байденом, аннулированы, так как они были подписаны «автоматическим устройством, воспроизводящим подпись», а вовсе не лидером страны. По его мнению, бывший хозяин Белого дома даже был не в курсе того, что творится.
«Помилования», которые сонный Джо Байден даровал <...>, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что ещё важнее, он ничего о них не знал!» — написал политик в соцсети Truth Social.
Трамп уверен, что лица, причастные к подобным махинациям с автоподписями президента США, должны понести наказание, так как речь идёт о серьёзном преступлении.
Напомним, в конце прошлого года президент США Джо Байден помиловал 37 из 40 заключённых, приговорённых на федеральном уровне к смертной казни. Всем преступникам высшую меру заменили пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. Тогда же Дональд Трамп осудил решение Байдена и пожелал всем помилованным убийцам «катиться в ад».