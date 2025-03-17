Трамп аннулировал помилования Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что все помилования, утверждённые его предшественником Джо Байденом, аннулированы, так как они были подписаны «автоматическим устройством, воспроизводящим подпись», а вовсе не лидером страны. По его мнению, бывший хозяин Белого дома даже был не в курсе того, что творится.

«Помилования», которые сонный Джо Байден даровал <...>, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что ещё важнее, он ничего о них не знал!» — написал политик в соцсети Truth Social.