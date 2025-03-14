Стало известно, какое наследство Трампу оставил Байден
NYP: Джо Байден оставил Трампу неоплаченные счета на сотни миллиардов долларов
Экс-президент Соединённых Штатов Джо Байден оставил нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу неоплаченные счета. Сумма долга варьируется от 250 до 300 миллиардов долларов, сообщает газета New York Post (NYP).
«Байден выставил безумные счета перед тем, как покинуть Белый дом», — говорится в публикации.
Бывший президент тратил деньги в надежде обеспечить победу Камалы Харрис на выборах. Теперь же приходит время платить по счетам, и сделать это предстоит Трампу. Американскому лидеру придётся сокращать расходы и дефицит.
«Дефицит бюджета приближается к двум триллионам, внешний долг — 37 триллионов», — уточнили в газете.
Ранее республиканец пообещал вытянуть США из устроенного «мошенником» Байденом хаоса с Россией. Хозяин Белого дома в очередной раз отметил, что никакого конфликта бы не случилось, если бы он в тот момент руководил Штатами. По его словам, этого бы не произошло со 100% вероятностью.
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