Стало известно, какое наследство Трампу оставил Байден

Бывший президент тратил деньги в надежде обеспечить победу Камалы Харрис на выборах. Теперь же приходит время платить по счетам, и сделать это предстоит Трампу. Американскому лидеру придётся сокращать расходы и дефицит.

Ранее республиканец пообещал вытянуть США из устроенного «мошенником» Байденом хаоса с Россией. Хозяин Белого дома в очередной раз отметил, что никакого конфликта бы не случилось, если бы он в тот момент руководил Штатами. По его словам, этого бы не произошло со 100% вероятностью.