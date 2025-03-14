Трамп пообещал вытянуть США из устроенного «мошенником» Байденом хаоса с Россией

«Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящий «хаос» с Россией (и со всем остальным!), но я выведу нас из него. Миллионы людей погибли напрасно, их уже никогда не вернуть… И ещё многие последуют за ними, если мы не добьёмся прекращения огня и окончательного соглашения с Россией», — написал Трамп в соцсети Truth Social.