Трамп пообещал вытянуть США из устроенного «мошенником» Байденом хаоса с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что он выведет свою страну из «хаоса» с Россией, куда Америку втянул «мошенник» Джо Байден. Соответсвующее обещание появилось в соцсетях республиканца.
«Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящий «хаос» с Россией (и со всем остальным!), но я выведу нас из него. Миллионы людей погибли напрасно, их уже никогда не вернуть… И ещё многие последуют за ними, если мы не добьёмся прекращения огня и окончательного соглашения с Россией», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер в очередной раз отметил, что никакого конфликта бы не случилось, если бы он в тот момент руководил США. По его словам, этого бы не произошло со 100% вероятностью.
А ранее Дональд Трамп заявил, что ещё один год правления Джо Байдена мог спровоцировать третью мировую. По его словам, предыдущая администрация двигалась в опасном направлении. Кроме того, политик обвинил бывшего главу Белого дома в том, что тот даже не пытался достичь мира с Россией и урегулировать конфликт на Украине.
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