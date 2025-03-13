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13 марта, 19:19

Трамп и Рютте посмеялись над Байденом на совместной конференции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп высмеяли бывшего американского лидера Джозефа Байдена на пресс-конференции в Белом доме. Поводом для шуток стала нелюбовь экс-главы государства к длительному общению с прессой.

По завершении 50-минутного мероприятия, когда журналисты уже начали покидать кабинет, Рютте склонился к Трампу и, по-видимому, отметил длительность импровизированной конференции. В ответ президент подчеркнул, что только что он провёл с прессой больше времени, чем Байден за всё время у власти.

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провёл с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — произнёс Трамп, после чего Рютте громко рассмеялся.

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Трамп продолжает регулярно критиковать своего предшественника за необдуманную политику. Недавно он обвинил Байдена в том, что тот раздавал деньги американских налогоплательщиков кому попало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Илья Пушкарев
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