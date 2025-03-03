«Произошли плохие вещи»: Трамп уличил семью Байдена в наркомании

Кокаин, который нашли в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал кому-то из семьи Байденов, заявил президент США Дональд Трамп. Действующий лидер страны уверен, что предыдущий глава Штатов творил в здании ужасные вещи, и намерен с ними разобраться. Об этом сообщает Daily Mail.