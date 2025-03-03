«Произошли плохие вещи»: Трамп уличил семью Байдена в наркомании
Трамп: Найденный в Белом доме кокаин принадлежал членам семьи Байдена
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Кокаин, который нашли в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал кому-то из семьи Байденов, заявил президент США Дональд Трамп. Действующий лидер страны уверен, что предыдущий глава Штатов творил в здании ужасные вещи, и намерен с ними разобраться. Об этом сообщает Daily Mail.
«Кстати, должен вам сказать, я думаю, что займусь этим вопросом [о найденном кокаине], потому что там произошли плохие вещи», — заявил Трамп.
Напомним, что в начале июля 2023 года Секретная служба США нашла в Белом доме таинственный белый порошок. Экспертиза показала, что вещество было кокаином. При этом, сын экс-президента США Хантер Байден, замешанный в скандалах с наркотиками и коррупцией, находился в Белом доме незадолго до того, как там был найден порошок. Секретная служба США заявила, что установить, кому принадлежал кокаин невозможно. Однако СМИ полагали, что Джо Байден был в курсе личности человека, оставившего наркотик. Трамп ещё тогда заявлял, что порошок был оставлен кем-то из семьи Байдена.