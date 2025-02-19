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19 февраля, 16:32

«Даже не пытался»: Трамп накинулся с обвинениями на Байдена из-за Украины

Трамп: Байден даже не пытался достичь мира с РФ, а Европа потерпела неудачу

Бывший президент США Джо Байден даже не пытался достичь мира с Россией и урегулировать конфликт на Украине, а Европа и вовсе потерпела неудачу. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался», — подчеркнул хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.

Республиканец уточнил, что США успешно ведут переговоры о прекращении конфликта на Украине. По его словам, это могут сделать только представители администрации Трампа.

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Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров отметил, что Москва ощутила решимость Вашингтона к движению вперёд. Кроме того, дипломат отметил, что теперь РФ и США придётся «разгребать» наследие Байдена и его администрации.

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ТАСС / AP / Kenny Holston

Дарья Нарыкова
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