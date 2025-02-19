«Даже не пытался»: Трамп накинулся с обвинениями на Байдена из-за Украины

Бывший президент США Джо Байден даже не пытался достичь мира с Россией и урегулировать конфликт на Украине, а Европа и вовсе потерпела неудачу. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался», — подчеркнул хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.