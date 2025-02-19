Лавров заявил о необходимости РФ и США «разгрести» наследие Байдена

Бывший американский лидер Джо Байден буквально разрушил фундамент долгосрочного сотрудничества между США и Россией, поэтому теперь Москве и Вашингтону предстоит «разгребать» наследие его администрации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Пока надо «разгрести» наследие администрации Байдена, который делал всё, чтобы разрушить даже первые признаки, фундамент долгосрочного партнерства между нашими странами», — сказал Лавров, комментируя возможность стратегического сотрудничества между РФ и США.