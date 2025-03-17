Трамп рассказал о «большом вопросе», который обсудит с Путиным по телефону

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным вопрос контроля над АЭС. Кроме того, республиканец хочет поднять во время созвона тему территориального урегулирования.

«Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — сказал глава Белого дома журналистам.

По словам Трампа, на данный момент между Москвой и Киевом ведутся обсуждения по вопросу разделения активов. Лидер Америки отметил, что на выходных было сделано много и есть возможность завершить украинский конфликт.