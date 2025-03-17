Трамп рассказал о «большом вопросе», который обсудит с Путиным по телефону
Трамп планирует 18 марта обсудить с Путиным вопрос контроля над АЭС
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным вопрос контроля над АЭС. Кроме того, республиканец хочет поднять во время созвона тему территориального урегулирования.
«Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — сказал глава Белого дома журналистам.
По словам Трампа, на данный момент между Москвой и Киевом ведутся обсуждения по вопросу разделения активов. Лидер Америки отметил, что на выходных было сделано много и есть возможность завершить украинский конфликт.
Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа глав двух государств состоится уже во вторник, 18 марта. Американский президент уверен, что разговор приведёт к дальнейшему положительному развитию отношений с Москвой.
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