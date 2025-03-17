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17 марта, 05:51

Трамп рассказал о «большом вопросе», который обсудит с Путиным по телефону

Трамп планирует 18 марта обсудить с Путиным вопрос контроля над АЭС

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным вопрос контроля над АЭС. Кроме того, республиканец хочет поднять во время созвона тему территориального урегулирования.

«Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — сказал глава Белого дома журналистам.

По словам Трампа, на данный момент между Москвой и Киевом ведутся обсуждения по вопросу разделения активов. Лидер Америки отметил, что на выходных было сделано много и есть возможность завершить украинский конфликт.

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Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа глав двух государств состоится уже во вторник, 18 марта. Американский президент уверен, что разговор приведёт к дальнейшему положительному развитию отношений с Москвой.

Обложка ©

Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Афонина
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