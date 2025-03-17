Трамп объявил об очень хорошем шансе положить конец конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря проделанной на выходных работе появился «очень хороший шанс» наконец-то завершить конфликт на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил, беседуя с журналистами.

«На выходных была проделана большая работа. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, и нет. Может быть, сможем, но я думаю, что у нас есть очень хороший шанс», — сказал американский хозяин Овального кабинета.