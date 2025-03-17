Трамп объявил об очень хорошем шансе положить конец конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря проделанной на выходных работе появился «очень хороший шанс» наконец-то завершить конфликт на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил, беседуя с журналистами.
«На выходных была проделана большая работа. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, и нет. Может быть, сможем, но я думаю, что у нас есть очень хороший шанс», — сказал американский хозяин Овального кабинета.
На выходных глава США заявил, что Белый дом получил позитивную реакцию от Москвы и Киева на предложение о перемирии. По словам его помощника, Трамп считает, что завершить конфликт можно за несколько недель. Кроме того, 18 марта пройдёт телефонный разговор между президентом Штатов и российским лидером Владимиром Путиным. Политики собираются обсудить тему территорий и ещё один «очень большой вопрос».
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