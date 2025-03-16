Трамп рассчитывает завершить конфликт на Украине в течение недель, заявил Уиткофф
Уиткофф заявил, что Трамп ждёт разрешения конфликта на Украине в течение недель
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на разрешение украинского кризиса в течение нескольких недель заключением сделки с Россией. Об ожиданиях американского лидера рассказал спецпосланник главы американской администрации Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.
«Президент [США Дональд Трамп] использует рамки времени, измеряющиеся неделями, и я не могу сказать, что не согласен с ним. Я очень надеюсь, что мы увидим тут настоящий прогресс», — сказал спецпосланник в ответ на вопрос о том, когда именно Москвой и Вашингтоном может быть заключена сделка по Украине.
Уиткофф призвал сконцентрировать внимание на неожиданно быстром прогрессе, который был достигнут с момента инаугурации Трампа 20 января. Он назвал конфликт на украине очень сложной ситуацией и подчеркнул, что США вопреки всему «сокращают разрыв между двумя сторонами».
Спецпосланник президента США рассказал также, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может состояться на следующей неделе.