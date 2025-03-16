Трамп рассчитывает завершить конфликт на Украине в течение недель, заявил Уиткофф

«Президент [США Дональд Трамп] использует рамки времени, измеряющиеся неделями, и я не могу сказать, что не согласен с ним. Я очень надеюсь, что мы увидим тут настоящий прогресс», — сказал спецпосланник в ответ на вопрос о том, когда именно Москвой и Вашингтоном может быть заключена сделка по Украине.