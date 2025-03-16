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16 марта, 13:27

В Белом доме назвали дату созвона Путина и Трампа

Уиткофф: Телефонный разговор Путина и Трампа может пройти на грядущей неделе

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может состояться на следующей неделе. Об этом в разговоре с CNN заявил специальный посланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

«Я ожидаю, что на [грядущей] неделе состоится разговор между двумя президентами [РФ и США]. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами», — сказал представитель главы США.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос о сроках проведения личной встречи между Владимиром Путиным и американским лидером. По его словам, российская сторона готова к этому мероприятию и готова организовать его сразу, как только возникнет такая необходимость.

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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Юрий Лысенко
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