В Белом доме назвали дату созвона Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может состояться на следующей неделе. Об этом в разговоре с CNN заявил специальный посланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

«Я ожидаю, что на [грядущей] неделе состоится разговор между двумя президентами [РФ и США]. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами», — сказал представитель главы США.