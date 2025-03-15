Кит Келлог назначен Трампом спецпосланником по Украине
Кит Келлог. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине, который будет напрямую общаться с киевским руководством. Об этом республиканец сообщил в своей в социальной сети Truth Social.
«Я рад сообщить, что Кит Келлог назначен специальным посланником по Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!» — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Кита Келлога исключили из процесса переговоров по Украине. Западные СМИ писали, что это произошло якобы из-за антипатии к нему россиян. В Кремле же тогда заявили, что решение об участии или неучастии Келлога в переговорах — сугубо внутреннее дело Соединённых Штатов.