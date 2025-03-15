Кит Келлог назначен Трампом спецпосланником по Украине

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине, который будет напрямую общаться с киевским руководством. Об этом республиканец сообщил в своей в социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить, что Кит Келлог назначен специальным посланником по Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!» — написал Трамп.